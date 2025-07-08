Kahramanmaraş'ta İnşaat Halindeki Binadan Moloz Düşmesi: 3 Çocuk Yaralandı

Kahramanmaraş'ın Dulkadiroğlu ilçesinde inşaat halindeki bir binadan atılan moloz torbaları, yoldan geçen çocukların üzerine düştü. Olayda 1'i ağır 3 çocuk yaralandı.

Edinilen bilgiye göre olay, Dulkadiroğlu ilçesi Yenişehir Mahallesi'nde yapımı süren bir konut inşaatında meydana geldi. İddiaya göre, yol kenarından geçen 3 çocuğun üzerine yüksekten atılan moloz torbaları düştü. Molozların altında kalan 3 çocuktan E.Ç. (9) ağır yaralandı. Diğer 2 çocuğun ise sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı çocuk, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı. - KAHRAMANMARAŞ