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Sokakta yürüyen genç kıza yumruk atan saldırgan: Eski kız arkadaşıma benzettim

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Kahramanmaraş'ta kaldırımda yürüyen hiç tanımadığı genç kıza yumruk atan Y.E.Y., ifadesinde kızı eski sevgilisine benzettiğini ve ani bir sinirle saldırdığını belirtti. Olay sonrası tutuklanarak adliyeye sevk edildi.

Kahramanmaraş'ta kaldırımda yürüyen genç kıza yumruk attıktan sonra tutuklanan şüphelinin ifadesinde, genç kızı eski kız arkadaşına benzettiğini ve bir anlık sinir boşalması ile yumruk atıp saldırdığını söylediği öğrenildi.

Edinilen bilgiye göre olay, 16 Ocak günü Pazarcık ilçesinde meydana gelmiş, 23 yaşındaki Nisa Akdere, kaldırımda yürürken tanımadığı bir kişi tarafından saldırıya uğramıştı. Olay sonrası hastaneye kaldırılan ve darp raporu alan genç kız, kendisine saldıran Y.E.Y. hakkında şikayetçi olmuş, ekiplerin çalışması ile saldırgan yakalanmıştı. Adliyedeki işlemlerinin ardından adli kontrol şartıyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılan Y.E.Y. polis ekiplerince yeniden gözaltına alındı.

TUTUKLANARAK CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

Gözaltına alınan Y.E.Y. ifadesi alındıktan sonra adliyeye sevk edildi. Şüpheli sevk edildiği Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğince tutuklandı.

İFADESİ OLAYDAN DAHA BETER

Saldırgan Y.E.Y.'nin ifadesinde, genç kızı eski kız arkadaşına benzettiği ve bir anlık sinir boşalması ile saldırdığını ve pişman olduğunu söylediği öğrenildi.

Sokakta yürüyen genç kıza yumruk atan saldırgan: Eski kız arkadaşıma benzettim
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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Yorumlar (8)

Haber YorumlarıMehmet Karagöz:

O.cocuğu olduğunu düşünüyordum haklıymışım

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Haber Yorumlarıtövbekar 34:

akpmilleti ne hale getirdi domuz eti kasaplik et zina suc degil hayat pahalliligi bopesbaskani makarna subesi gemicik bal hurma muz ye babam yeee vatandasa gelince lokmalari kücültün

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Haber YorumlarıAtes Görel:

sapık

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Haber YorumlarıHesap kullanıcısı null:

Bu nasıl bir bahane be de get

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Haber Yorumlarımurat:

Yemi türkiye bunların hepsi normal geliyor akpye

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Haber YorumlarıOrhan Akkuş:

Akp nin bu ilde yüzde seksen oy almasına şaşırmayın

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Haber Yorumlarıruhi kara:

Stadyum açmak yerine aynı büyüklükte Tımarhane açın. Önce serbest bırakmak nedir yahu? Şu görüntü sonrası hangi vicdan serbest bırakır bu suçluyu? Allahtan korkun. Karınız, kızınız, kardeşiniz olsa yine aynı şekilde mi davranırsınız? Ülkedeki ekonomik sıkıntının bitmesi için önce adil bir düzenin gelmesi şart!

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Haber YorumlarıGaddar:

Seni iyi bir benzetirler merak etme..

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