Sokakta yürüyen genç kıza yumruk atan saldırgan: Eski kız arkadaşıma benzettim

Kahramanmaraş'ta kaldırımda yürüyen genç kıza yumruk attıktan sonra tutuklanan şüphelinin ifadesinde, genç kızı eski kız arkadaşına benzettiğini ve bir anlık sinir boşalması ile yumruk atıp saldırdığını söylediği öğrenildi.

Edinilen bilgiye göre olay, 16 Ocak günü Pazarcık ilçesinde meydana gelmiş, 23 yaşındaki Nisa Akdere, kaldırımda yürürken tanımadığı bir kişi tarafından saldırıya uğramıştı. Olay sonrası hastaneye kaldırılan ve darp raporu alan genç kız, kendisine saldıran Y.E.Y. hakkında şikayetçi olmuş, ekiplerin çalışması ile saldırgan yakalanmıştı. Adliyedeki işlemlerinin ardından adli kontrol şartıyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılan Y.E.Y. polis ekiplerince yeniden gözaltına alındı.

TUTUKLANARAK CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

Gözaltına alınan Y.E.Y. ifadesi alındıktan sonra adliyeye sevk edildi. Şüpheli sevk edildiği Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğince tutuklandı.

İFADESİ OLAYDAN DAHA BETER

Saldırgan Y.E.Y.'nin ifadesinde, genç kızı eski kız arkadaşına benzettiği ve bir anlık sinir boşalması ile saldırdığını ve pişman olduğunu söylediği öğrenildi.