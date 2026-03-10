Kahramanmaraş'ta fuhuş operasyonu: 13 gözaltı

Kahramanmaraş'ta polis ekipleri tarafından düzenlenen fuhuş operasyonunda 13 şüpheli gözaltına alınırken, 19 kadın koruma altına alındı.

Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında "suç işlemek amacıyla örgüt kurmak, insan ticareti yapmak, fuhşa teşvik, aracılık ve yer temini" suçlarına yönelik operasyon gerçekleştirildi. Yapılan çalışmalarda, masaj salonu adı altında faaliyet gösteren bazı iş yerlerinde yasa dışı faaliyet yürütüldüğü tespit edildi. İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekiplerince 29 Ocak'ta eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyon kapsamında 3 iş yeri ile 13 şüpheliye ait 11 adreste arama yapıldı. Yapılan çalışmalar sonucunda 13 şüpheli gözaltına alındı.

Şüphelilerin ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda 1 kurusıkı tabanca, çok sayıda cinsel içerikli ürün ile 800 bin TL nakit para ele geçirildi.

Operasyon kapsamında mağdur olduğu değerlendirilen 12'si Türk, 7'si yabancı uyruklu toplam 19 kadın ise koruma altına alındı.

Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi. - KAHRAMANMARAŞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı