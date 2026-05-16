Freni boşalan kamyon 7 araca çarptı: 6 yaralı

Kahramanmaraş'ta fren sistemi arızalanan kum yüklü kamyon, kontrolden çıkarak geri gitmesi sonucu 7 araca çarptı. Araçlarda maddi hasar oluşurken 6 kişi yaralandı. Kamyon sürücüsü polis ekiplerince gözaltına alındı.

Kaza, öğle saatlerinde Dulkadiroğlu ilçesi Doğukent Mahallesi Evizir Hoca Bulvarı'nda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Hacı Musa Gül idaresindeki 46 PL 629 plakalı kum yüklü kamyon, frenlerinin devre dışı kalması üzerine geri geri hareket etmeye başladı. Kontrolden çıkan kamyon, 3'ü trafikte seyreden, 4'ü yol kenarında park halinde bulunan toplam 7 araca çarparak durabildi.

İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Çarpmanın etkisiyle bazı araçlarda sıkışan yaralılar, ekiplerin müdahalesiyle çıkarılarak ambulanslarla hastanelere kaldırıldı. Yaralılardan 2'sinin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Kazayı yara almadan atlatan kamyon sürücüsü, ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü. Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - KAHRAMANMARAŞ

