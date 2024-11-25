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Kahramanmaraş'ta Fırtına Faciası: Çatı Altında Kalan Bir Kişi Hayatını Kaybetti

Kahramanmaraş'ta Fırtına Faciası: Çatı Altında Kalan Bir Kişi Hayatını Kaybetti
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Kahramanmaraş'ta meydana gelen fırtınada çatının düşmesi sonucu ağır yaralanan 42 yaşındaki Mevlüt Altıntaş hastanede hayatını kaybetti. Olayda ayrıca A.Ç. de hafif yaralandı.

Kahramanmaraş'ta dün fırtınada üzerine çatının düşmesi sonucu ağır yaralanan şahıs, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Olay, dün akşam merkez Dukadiroğlu ilçesi Şazibey Mahallesi Canlı Hayvan Borsası arkasındaki hayvancılık tesisinde meydana geldi. Saatte 70 kilometre hıza ulaşan fırtınada küçükbaş hayvanların bulunduğu yapının çatısı çöktü. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edilirken, yaşanan olayda A.Ç. (57) hafif şekilde, Mevlüt Altıntaş (42) ise ağır yaralandı. Yaralılar, 112 görevlilerince olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Ağır yaralanan Mevlüt Altıntaş, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamayarak bugün hayatını kaybetti.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı. - KAHRAMANMARAŞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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