Kahramanmaraş'ta Feci Trafik Kazası: Baba ve Kızı Hayatını Kaybetti

Kahramanmaraş'ta Feci Trafik Kazası: Baba ve Kızı Hayatını Kaybetti
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Kahramanmaraş'ta meydana gelen trafik kazasında şarampole düşen otomobilde baba S.Ö. ve kızı N.Ö. hayatını kaybetti. Anne ve oğlu yaralı olarak hastaneye kaldırıldı. Olayla ilgili inceleme devam ediyor.

Kahramanmaraş'ta şarampole düşüp takla atan otomobildeki baba ile kızı hayatını kaybetti, anne ve oğlu yaralandı.

Kaza, Elbistan-Çoğulhan Karayolu'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, S.Ö. (52) idaresindeki otomobile başka bir araç arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle şarampole düşüp takla atan otomobilde sürücü baba S.Ö. (52) ile kızı N.Ö. (12) hayatını kaybetti. Araçtaki anne Ü.Ö. ve oğlu Y.Ö. ise yaralandı. Çevredekilerin ihbarı ile olay yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralı anne ve oğlu sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Elbistan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Baba ve kızının cansız bedenleri ise yapılan inceleme sonrası Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

Kaza ile ilgili inceleme sürüyor. - KAHRAMANMARAŞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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