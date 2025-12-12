Haberler

Kahramanmaraş'ta feci kaza: 1 ölü, 1 yaralı

Güncelleme:
Kahramanmaraş'ta kontrolden çıkan otomobilin, 2 araç ve refüjdeki ağaca çarptığı kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı. Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Kahramanmaraş'ta kontrolden çıkan bir otomobilin iki araca ve refüjdeki ağaca çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaşamını yitirdi, 1 kişi ağır yaralandı. Kaza anı çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

OTOMOBİLE VE AĞACA ÇARPTI

Olay, Dulkadiroğlu ilçesi Doğu Çevre Yolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Mutlu Güler (30) yönetimindeki 46 ACG 392 plakalı araç, aynı yönde ilerleyen 35 ZC 572 plakalı otomobile çarptıktan sonra refüjde bulunan ağaca vurdu. Çarpmanın etkisiyle savrulan araç, ardından 46 AHY 420 plakalı başka bir otomobile daha çarparak durabildi.

KORKUNÇ KAZA KAMERADA

Üç aracın karıştığı kazada sürücü Mutlu Güler olay yerinde hayatını kaybederken, araçta bulunan H.K. ağır yaralandı. Yaralı, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Haber: Muhammet Özer

Turan Yiğittekin
Haberler.com / 3-sayfa


