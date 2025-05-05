Saldırgan, Özgür Özel'i yumruklamadan önce açma germe hareketi yapmış

Özgür Özel'i yumruklamadan önce açma germe hareketi yapmış
Mehmet Şimşek: Bütün büyükşehirlerin giriş ve çıkışlarına maliyecileri koyacağız

"Bütün büyükşehirlerin giriş ve çıkışlarına maliyecileri koyacağız"
Erdoğan'dan 'kentsel dönüşüm' mesajı: Kapsamlı hazırlık içindeyiz, artık kaprislerle vakit kaybedemeyiz

Ev sahiplerinin merakla beklediği konuda son sözü söyledi
İstanbul'da inşaat işçileri arasında kavga! Birbirlerine kalas ve demirlerle saldırdılar

İşçilerin kalaslı, demirli korkunç kavgası kamerada

Kahramanmaraş'ta Devrilen Kamyonun Altında Sürücü Hayatını Kaybetti

Kahramanmaraş'ta Devrilen Kamyonun Altında Sürücü Hayatını Kaybetti
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kahramanmaraş'ta yükünü boşaltırken devrilen kamyonun altında kalan sürücü Mehmet Önal hayatını kaybetti. Olay, Yedikuyular Kayak Merkezi yolu üzerinde meydana geldi ve soruşturma başlatıldı.

Kahramanmaraş'ta yükünü boşaltırken devrilen kamyonun altında kalan sürücü hayatını kaybetti.

Kaza, Dulkadiroğlu ilçesi Yedikuyular Kayak Merkezi yolu üzerinde meydana geldi. Mehmet Önal İdaresindeki 21 AR 206 plakalı toprak yüklü kamyon yükünü boşaltırken aracın ön kısmı yükselmesi ile panikle sürücü dışarı atlamak istedi. O sıra da dengesini kaybeden sürücü yana devrilen kamyonun altında kalarak hayatını kaybetti. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri sürücünün cansız bedenini bulunduğu yerden çıkardı. Hayatını kaybeden Önal'ın cenazesi otopsi işlemleri için hastane morguna kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor. - KAHRAMANMARAŞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İşte son enflasyon verileri ışığında zamlı memur maaşları

İşte zamlı memur maaşları
Davutoğlu'na canlı yayında açıkça sorduk: Görüşmelerinizde hiç kamera bantladınız mı?

Davutoğlu'na Canlı yayında açıkça sorduk: Hiç kamera bantladınız mı?
'Yemek kartı istedim vermediler' diyen saldırganının yalanı ortaya çıktı

Özgür Özel'e saldıran caninin yalanı ortaya çıktı
Dünyaca ünlü yıldız Kadıköy'e geliyor! Fenerbahçe'den Galatasaray'a dev transfer çalımı

Fenerbahçe'den Galatasaray'a dev transfer çalımı
Bulun bu sapığı! Çocukların sabah okula gittiği saatte yaptıkları mide bulandırdı

Çocukların sabah okula gittiği saatte yaptıkları mide bulandırdı
Meltem Miraloğlu ABD'de saldırıya uğradı: Kaburgaları kırıldı, akciğeri söndü

ABD'de saldırıya uğradı: Kaburgaları kırıldı, akciğeri söndü
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.