Kahramanmaraş'ta 4.0 büyüklüğünde deprem

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), saat 13.46 sıralarında merkez üssü Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesi olan 4.0 büyüklüğünde deprem olduğunu duyurdu.

Sarsıntının yerin 5.9 kilometre derinliğinde meydana geldiği belirtildi.

ÇEVRE İLLERDE HİSSEDİLDİ

Kahramanmaraş'ta meydana gelen deprem çevre illerde de hissedilirken, sarsıntı kısa süreli panik yaşanmasına neden oldu.