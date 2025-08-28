Kahramanmaraş'ta Çocuk Demir Mazgala Sıkıştı, İtfaiye Ekipleri Kurtardı

Kahramanmaraş'ta Çocuk Demir Mazgala Sıkıştı, İtfaiye Ekipleri Kurtardı
Güncelleme:
Kahramanmaraş'ta oyun oynarken bacağı demir mazgala sıkışan çocuk, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Kahramanmaraş'ta bacağı demir mazgala girerek sıkışan çocuk, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Edinilen bilgiye göre, Onikişubat ilçesi Hürriyet Mahallesi'ndeki bir sitede arkadaşlarıyla oyun oynayan çocuğun ayağı demir mazgala girdi. Bacağı mazgala sıkışan çocuk için olay yerine gelen itfaiye ekipleri seferber oldu. Ekiplerin çalışması sonucu mazgala sıkışan çocuğun bacağı kurtarıldı. - KAHRAMANMARAŞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
