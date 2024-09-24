Üye Girişi
Haberler

Kahramanmaraş'ta Cinayet ve İntihar

Kahramanmaraş'ta Cinayet ve İntihar
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde, 21 yaşındaki Yaren Küçük'ü silahla öldüren 26 yaşındaki Yusuf Bektaş, aynı silahla intihar etti. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, her iki kişinin de hayatını kaybettiğini belirledi.

Kahramanmaraş'ta genç kızı öldüren şahıs, aynı silahla intihar etti

KAHRAMANMARAŞ - Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde genç kızı silahla öldüren şahıs, aynı silahla intihar etti.

Edinilen bilgiye göre olay, Kümbet Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre Yusuf Bektaş (26), sokak ortasında 21 yaşındaki Yaren Küçük'ü silahla vurup, daha sonra aynı silahla kendine ateş etti. Bu durumu gören çevredeki vatandaşlar olayı 112'ye bildirdi. Olay yerine gelen ekipleri hem genç kızın hem de Bektaş'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Polis olay yerinde geniş güvenlik önlemi aldı. Polis genç kız ile Bektaş arasındaki bağlantıyı çözmeye çalışıyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Kahramanmaraş Yusuf Bektaş Elbistan Cinayet 3-sayfa Yaşam Suç

Cumhurbaşkanı Erdoğan, BM Genel Kurulu'nda dünyaya sesleniyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan, BM Genel Kurulu'nda dünyaya sesleniyor

 İsrail, Hizbullah'ın üst düzey komutanı Kubeysi'yi öldürdü

İsrail, Hizbullah'ın üst düzey komutanını öldürdü

 Bakan Yumaklı, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da desteklediği ürün yüzünden çiftçiyle tartıştı

Cumhurbaşkanı Erdoğan bu videoyu görmesin! Tarım Bakanı baltayı taşa vurdu
Şeyda Yılmaz'ı şehit eden katilin annesi konuştu: Yerini söyledim, niye devlet bunu götürmedi?

Şeyda Yılmaz'ı şehit eden katilin annesi sessizliğini bozdu! Sözleri çok konuşulur
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Karius Barcelona'ya mı gidiyor? Kocaeli su kesintisi! 24-25 Eylül İzmit, Karamürsel, Gebze su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? ASKİ Ankara su kesintisi! 24-25 Eylül Altındağ, Beypazarı, Sincan su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? KOSKİ Konya su kesintisi! 24-25 Eylül Karatay, Meram, Ilgın su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? Adana ASKİ su kesintisi! 24-25 Eylül Kozan, Seyhan, Sarıçam su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? Kubeysi kimdir? Kubeysi öldü mü? BUSKİ Bursa su kesintisi! 24-25 Eylül Osmangazi, Nilüfer, İnegöl su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? Gaziantep GASKİ su kesintisi! Nurdağı, Oğuzeli, Nizip 24-25 Eylül Ağustos GASKİ su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? İZSU İzmir su kesintisi! 24-25 Eylül Karabağlar, Seferihisar, Konak su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? ASAT Antalya su kesintisi! Alanya, Konyaaltı, Kumluca 24-25 Eylül 2024 Antalya su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? İstanbul İSKİ su kesintisi! 24-25 Eylül Ataşehir, Kağıthane, Esenyurt su kesintisi listesi! Sular kesintisi ne zaman bitecek?
title
respondToVisibilityVideo(document.getElementById('contentElement'), function () { });