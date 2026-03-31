Kahramanmaraş'ta oto hırsızlık şüphelileri yakalandı

Kahramanmaraş'ta bir otomobilin çalınmasına yönelik düzenlenen operasyonda 2 şüpheli yakalandı.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Dulkadiroğlu ilçesi Yavuz Selim Mahallesi'nde bir otomobilin kilidi sökülerek çalınma girişiminde bulunulduğu ihbarı üzerine ekipler çalışma yaptı.

Dulkadiroğlu İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, yaptıkları çalışmada bahse konu otomobili çalan şahısların H.S.B. ve M.B. isimli şüpheliler olduğu tespit edildi. Düzenlenen operasyonda 2 şüpheli yakalanarak adli mercilere sevk edildi. - KAHRAMANMARAŞ

