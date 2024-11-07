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Kahramanmaraş'ta Cahit Zarifoğlu Tüneli'nde Trafik Kazası Tatbikatı Gerçekleştirildi

Kahramanmaraş'ta Cahit Zarifoğlu Tüneli'nde Trafik Kazası Tatbikatı Gerçekleştirildi
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Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesindeki Cahit Zarifoğlu Tüneli'nde, Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından düzenlenen sıkışmalı trafik kazası tatbikatına İtfaiye, JAK, UMKE ve AFAD ekipleri katıldı. Tatbikatta kaza yapan araçta sıkışan yaralılar kurtarıldı.

Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesinde Cahit Zarifoğlu Tüneli'nde trafik kazası tatbikatı yapıldı.

Kahramanmaraş-Göksun karayolundaki Cahit Zarifoğlu Tüneli'nde, Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından sıkışmalı trafik kazası tatbikatı gerçekleştirildi. Gerçeği aratmayan tatbikata İtfaiye, JAK, UMKE ve AFAD katıldı. Senaryo gereği tünelde kaza yapan aracın içinde sıkışan yaralılar kurtarma ekipleri tarafından kurtarıldı. - KAHRAMANMARAŞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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