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Kahramanmaraş'ta Boğulma Olayı: Genç Hayatını Kaybetti

Kahramanmaraş'ta Boğulma Olayı: Genç Hayatını Kaybetti
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Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde serinlemek amacıyla gölete giren 20 yaşındaki Hamza Neccar, sudan çıkamayarak boğuldu. Olay sonrası yapılan aramalarda gencin cansız bedenine ulaşıldı. Cenazesi morga kaldırıldı.

Kahramanmaraş'ta serinlemek için gölete giren bir genç boğuldu.

Olay, Onikişubat ilçesi Suçatı mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 20 yaşındaki Hamza Neccar serinlemek için bölgedeki gölete girdi. Genç sudan çıkmayınca yakınları durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye dalgıç ekipleri, yapılan aramalar sonucu gencin cansız bedenine ulaştı. Gencin cenazesi morga kaldırılırken, olayla ilgili inceleme başlatıldı. - KAHRAMANMARAŞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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