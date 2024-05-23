Boya fabrikasında deprem etkisi oluşturan patlama: 3 işçi yaralı
Kahramanmaraş'ta bulunan bir boya fabrikasının kazan dairesinde patlama meydana geldi. Geniş bir alanda adeta deprem etkisi oluşturan patlama sonrası vatandaşlar panikle dışarı çıkarken olayda 3 işçi yaralandı. Hastaneye kaldırılan işçilerinin sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.
Kahramanmaraş Dulkadiroğlu'nda bir boya fabrikasının kazan dairesinde meydana gelen patlamada 3 işçi yaralandı. Deprem etkisi oluşturan patlama sonrası çevredeki vatandaşlar panik yaşadı.
VATANDAŞLAR SOKAKLARA ÇIKTI
Karacasu Kırım Mahallesi'ndeki bir kumaş ve boya fabrikasının kazan dairesinde henüz belirlenemeyen bir nedenle patlama yaşandı. Patlama çevrede adeta deprem etkisi oluşturdu. Patlama yaşanan alanın çevresindeki konutlar ve konteyner kentlerdeki vatandaşlar gürültünün sesi ile sokaklara çıktı.
İŞÇİLER HASTANEYE KALDIRILDI
İhbar üzerine olay yerine ilk gelen ekip itfaiye oldu. Can pazarının yaşandığı alanda işçileri tek tek kurtaran itfaiye ekipleri sağlık ekiplerine teslim etti. Necip Fazıl Şehir Hastanesi'ne kaldırılan işçilerin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Öte yandan sesi duyan çevredeki vatandaşlar ise fabrika etrafında toplandı. 3 kişinin yaralandığı olayda arama çalışmaları tamamlandı. Polis ekipleri olay sonrası inceleme başlattı.