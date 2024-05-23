Üye Girişi
Haberler

Boya fabrikasında deprem etkisi oluşturan patlama: 3 işçi yaralı

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kahramanmaraş'ta bulunan bir boya fabrikasının kazan dairesinde patlama meydana geldi. Geniş bir alanda adeta deprem etkisi oluşturan patlama sonrası vatandaşlar panikle dışarı çıkarken olayda 3 işçi yaralandı. Hastaneye kaldırılan işçilerinin sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

Kahramanmaraş Dulkadiroğlu'nda bir boya fabrikasının kazan dairesinde meydana gelen patlamada 3 işçi yaralandı. Deprem etkisi oluşturan patlama sonrası çevredeki vatandaşlar panik yaşadı.

VATANDAŞLAR SOKAKLARA ÇIKTI

Karacasu Kırım Mahallesi'ndeki bir kumaş ve boya fabrikasının kazan dairesinde henüz belirlenemeyen bir nedenle patlama yaşandı. Patlama çevrede adeta deprem etkisi oluşturdu. Patlama yaşanan alanın çevresindeki konutlar ve konteyner kentlerdeki vatandaşlar gürültünün sesi ile sokaklara çıktı.

Boya fabrikasında deprem etkisi oluşturan patlama: 3 işçi yaralı

İŞÇİLER HASTANEYE KALDIRILDI

İhbar üzerine olay yerine ilk gelen ekip itfaiye oldu. Can pazarının yaşandığı alanda işçileri tek tek kurtaran itfaiye ekipleri sağlık ekiplerine teslim etti. Necip Fazıl Şehir Hastanesi'ne kaldırılan işçilerin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Öte yandan sesi duyan çevredeki vatandaşlar ise fabrika etrafında toplandı. 3 kişinin yaralandığı olayda arama çalışmaları tamamlandı. Polis ekipleri olay sonrası inceleme başlattı.

Boya fabrikasında deprem etkisi oluşturan patlama: 3 işçi yaralı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Kahramanmaraş Deprem Acil Durum Kaza 3.Sayfa Güncel Haberler

Kulisleri hareketlendiren iddia: Asgari ücret temmuz ayında 21 bin 320 liraya çıkacak

Kulisleri hareketlendiren iddia: Asgari ücret temmuz ayında 21 bin 320 liraya çıkacak

 Sokak köpekleriyle ilgili düzenleme Meclis'e geliyor

Sokak köpekleriyle ilgili düzenleme Meclis'e geliyor

 Erdoğan'ın 34 yıl sonra gelen 'seferberlik' hamlesi ne anlama geliyor? AK Parti'den açıklama var

Erdoğan'ın 34 yıl sonra gelen "seferberlik" hamlesi ne anlama geliyor? AK Parti'den açıklama var

Bakmadan Geçme

Vedat Zorba kimdir? Şehit Piyade Sözleşmeli Er Vedat Zorba nereli, memleketi neresi? Valorant Gece Pazarı ne zaman? Gece Pazarı başladı mı? 23 Mayıs Konya'da elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler! (GÜNCEL) MEDAŞ Konya elektrik kesintisi ne zaman bitecek? 23 Mayıs 2024 Antalya elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER Antalya'da elektrikler ne zaman gelecek? 23 Mayıs Gaziantep elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER Gaziantep'te elektrikler ne zaman gelecek? Gaziantep'te elektrik kesintisi! 23 Mayıs İstanbul elektrik kesintisi! ELEKTRİKLER NE ZAMAN GELECEK? İstanbul'da elektrik kesintisi! 23 Mayıs Manisa elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Manisa'da elektrik ne zaman gelecek? Manisa'da elektrik kesintisi! Süper Loto sonuçları açıklandı mı? 23 Mayıs Süper Loto kazanan numaralar neler? Süper Loto sonuçlarına ne zaman, nereden bakılır? 23 Mayıs İzmir GEDİZ elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! İzmir'de elektrik ne zaman gelecek? İzmir'de elektrik kesintisi! 23 Mayıs 2024 Resmi Gazete ATAMA KARARLARI! Bugünün kararları neler? 23 Mayıs Resmi Gazete yayımlandı! 32266 sayılı Resmi Gazete atamalar listesi! 23 Mayıs Ankara elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Ankara'da elektrikler ne zaman gelecek? Ankara'da elektrik kesintisi! 23 Mayıs Adana elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER Adana'da elektrikler ne zaman gelecek? Adana'da planlı elektrik kesintileri! UEFA Avrupa Ligi kupasını kim kazandı 2024? Atalanta Bayer Leverkusen maçı ne oldu, UEFA'yı kim aldı? Kuruluş Osman nerede çekiliyor? Kuruluş Osman hangi platoda, ilçede çekiliyor? Kuruluş Osman dizi çekimleri nerede? Atalanta Bayer Leverkusen maç özeti ve golleri izle! (VİDEO) Atalanta B.Leverkusen maçı özeti! Golleri kim attı, maç kaç kaç bitti?
Çocuk istismarı şüphelisinin ölümünde 2 polis ve bekçiye hapis cezası

Çocuk istismarı şüphelisinin ölümünde 2 polis ve bekçiye hapis cezası
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title