Boya fabrikasında deprem etkisi oluşturan patlama: 3 işçi yaralı

Kahramanmaraş Dulkadiroğlu'nda bir boya fabrikasının kazan dairesinde meydana gelen patlamada 3 işçi yaralandı. Deprem etkisi oluşturan patlama sonrası çevredeki vatandaşlar panik yaşadı.

VATANDAŞLAR SOKAKLARA ÇIKTI

Karacasu Kırım Mahallesi'ndeki bir kumaş ve boya fabrikasının kazan dairesinde henüz belirlenemeyen bir nedenle patlama yaşandı. Patlama çevrede adeta deprem etkisi oluşturdu. Patlama yaşanan alanın çevresindeki konutlar ve konteyner kentlerdeki vatandaşlar gürültünün sesi ile sokaklara çıktı.

İŞÇİLER HASTANEYE KALDIRILDI

İhbar üzerine olay yerine ilk gelen ekip itfaiye oldu. Can pazarının yaşandığı alanda işçileri tek tek kurtaran itfaiye ekipleri sağlık ekiplerine teslim etti. Necip Fazıl Şehir Hastanesi'ne kaldırılan işçilerin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Öte yandan sesi duyan çevredeki vatandaşlar ise fabrika etrafında toplandı. 3 kişinin yaralandığı olayda arama çalışmaları tamamlandı. Polis ekipleri olay sonrası inceleme başlattı.