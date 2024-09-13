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Kahramanmaraş'ta Beton Mikserinin Altında Kalan 3 Yaşındaki Çocuk Ağır Yaralandı

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Kahramanmaraş'ta ailesiyle alışveriş yaptıktan sonra aniden yola fırlayan 3 yaşındaki M.B., bir beton mikserinin altında kalarak ağır yaralandı. Çocuk hastaneye kaldırıldı ve yoğun bakımda tedavi altına alındı.

Kahramanmaraş'ta aniden yola çıkınca beton mikserinin altında kalan 3 yaşındaki çocuk, ağır yaralandı.

Kaza, Dulkadiroğlu ilçesi Aslan Bey Mahallesi Vezir Hoca Bulvarında meydana geldi. İddiaya göre, ailesiyle birlikte market alışverişi yapan M.B. (3), aniden yola çıkınca A.S. idaresindeki 06 EEU 759 plakalı beton mikserinin altında kaldı. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine ambulans ve polis ekipleri sevk edildi. Beton mikserinin altında kalan 3 yaşındaki M.B. hastaneye kaldırıldı. Çocuğun durumunun ağır olduğu ve yoğun bakımda tedavisinin devam ettiği öğrenildi.

Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı. - KAHRAMANMARAŞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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