Kahramanmaraş'ta Bayılan Vinç Operatörü İtfaiye Tarafından Kurtarıldı
Kahramanmaraş'ta bir şantiyede 30 metrelik kule vinçte bayılan operatör, itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile kurtarıldı. Hastaneye kaldırılan operatörün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Kahramanmaraş'ta çıktığı 30 metrelik kule vinçte bayılan işçi itfaiye ekiplerince kurtarıldı.
Olay, merkez Onikişubat İlçesi Şazibey mahallesinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, bir şantiyede kurulu kule vinç operatörü bayıldı. Durumu fark edenlerin haber vermesi üzerine operatör için itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri tarafından yapılan çalışma ile operatör kurtarıldı.
Hastaneye kaldırılan operatörün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. - KAHRAMANMARAŞ
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa