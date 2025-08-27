Kahramanmaraş'ta Balkonundan Düşen Çocuk Kurtarıldı

Kahramanmaraş'ta Balkonundan Düşen Çocuk Kurtarıldı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kahramanmaraş'ta bir çocuk, evinin balkonundan düşerek iş yerinin çatısında mahsur kaldı. İtfaiye ekipleri tarafından kurtarılan çocuk, sağlık ekiplerine teslim edildi.

Kahramanmaraş'ta bir çocuk, çıktığı evin balkonundan düşerek bitişikteki iş yerinin çatısında mahsur kaldı. İtfaiye ekiplerince bulunduğu yerden kurtarılan çocuk sağlık ekiplerine teslim edildi.

Olay, Dulkadiroğlu ilçesi Mamaraş Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, evinin balkonunda oynayan küçük çocuk dengesini kaybederek aşağıya düştü. İş yerinin çatısında kalan çocuk için çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerince dikkatli bir şekilde bulunduğu yerden alınan çocuk, sağlık ekiplerine teslim edilerek hastaneye kaldırıldı. Çocuğun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. - KAHRAMANMARAŞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
İki takım tarih yazdı! Galatasaray Şampiyonlar Ligi'nde oynamadan para kazandı

Galatasaray Şampiyonlar Ligi'nde oynamadan para kazandı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kanlı pusu! Kurşunlara rağmen 600 metre sürdü, direğe çarptı

Kanlı pusu! Kurşunlara rağmen 600 metre sürdü, kurtarılamadı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.