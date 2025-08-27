Kahramanmaraş'ta Balkonundan Düşen Çocuk Kurtarıldı

Kahramanmaraş'ta bir çocuk, çıktığı evin balkonundan düşerek bitişikteki iş yerinin çatısında mahsur kaldı. İtfaiye ekiplerince bulunduğu yerden kurtarılan çocuk sağlık ekiplerine teslim edildi.

Olay, Dulkadiroğlu ilçesi Mamaraş Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, evinin balkonunda oynayan küçük çocuk dengesini kaybederek aşağıya düştü. İş yerinin çatısında kalan çocuk için çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerince dikkatli bir şekilde bulunduğu yerden alınan çocuk, sağlık ekiplerine teslim edilerek hastaneye kaldırıldı. Çocuğun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. - KAHRAMANMARAŞ