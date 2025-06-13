Kahramanmaraş'ta Atık Yangını Kontrol Altına Alındı

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kahramanmaraş'ta atıkların bulunduğu bir alanda çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Yangın, Dulkadiroğlu ilçesindeki Menderes Mahallesi'nde meydana geldi ve soğutma çalışmaları devam ediyor.

Kahramanmaraş'ta atık yangını

KAHRAMANMARAŞ - Kahramanmaraş'ta atıkların oluşturduğu alanda çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Yangın, Dulkadiroğlu ilçesi Menderes Mahallesi 9. Sokakta'ki alanda çıktı. Atıklardan oluşan alanda çıkan yangını görenler, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Bölgeye sevk edilen itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürüldü.

Bölgede soğutma çalışması sürerken, herhangi bir olumsuzluk yaşanmadığı bildirildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Süper Lig devleriyle anılıyordu! Kocaelispor, yıldız golcüyü transfer etti

Süper Lig devlerinin alamadığı yıldız golcü Kocaelispor'da
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İran'dan intikam mesajı! Kırmızı bayrak göndere çekildi

Hamaney'in intikam yemini sonrası korkulan oldu! Göndere çektiler
Giden gidene! Süper Lig ekibinde 2 günde 7 ayrılık

Giden gidene! Süper Lig ekibinde 2 günde 7 ayrılık
Olası bir savaşı kim kazanır? İşte İran ve İsrail'in askeri güçleri

Olası bir savaşı kim kazanır? İşte iki ülkenin askeri güçleri
Süper Lig devi çıldırdı! Sezonun bombası Neymar

Süper Lig devi çıldırdı! Sezonun bombası Neymar
Pezeşkiyan'dan saldırı sonrası ilk açıklama: İran düşmanı pişman edecek

İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan'dan saldırı sonrası ilk açıklama
Dar gelirli vatandaşın mezar tercihi de değişti

Artık mermer yok! Dar gelirli vatandaşın mezar tercihi de değişti
Trump: İsrail'in İran'a saldırısı mükemmeldi, dahası gelecek

Trump'tan bir tehdit daha: Saldırı mükemmeldi, devamı gelecek
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.