Kahramanmaraş'ta Atık Yangını Kontrol Altına Alındı
Kahramanmaraş'ta atıkların bulunduğu bir alanda çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Yangın, Dulkadiroğlu ilçesindeki Menderes Mahallesi'nde meydana geldi ve soğutma çalışmaları devam ediyor.
Kahramanmaraş'ta atık yangını
KAHRAMANMARAŞ - Kahramanmaraş'ta atıkların oluşturduğu alanda çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.
Yangın, Dulkadiroğlu ilçesi Menderes Mahallesi 9. Sokakta'ki alanda çıktı. Atıklardan oluşan alanda çıkan yangını görenler, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Bölgeye sevk edilen itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürüldü.
Bölgede soğutma çalışması sürerken, herhangi bir olumsuzluk yaşanmadığı bildirildi.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa