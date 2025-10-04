Haberler

Kahramanmaraş'ta Asker Eğlencesinde Silahlı Kavga: 6 Yaralı

Kahramanmaraş'ın Dulkadiroğlu ilçesinde düzenlenen asker eğlencesinde çıkan silahlı kavgada 6 kişi yaralandı. Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi, yaralılar hastaneye kaldırıldı.

Kahramanmaraş'ta asker eğlencesi sırasında çıkan silahlı kavgada 6 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre olay, Dulkadiroğlu ilçesi Beyazıtlı Mahallesi'nde meydana geldi. Mahalledeki bir ikamette eğlencesi düzelendi. Eğlence sırasında henüz bilinmeyen bir nedenle silahlı kavga çıktı. Kavgada H.P., D.P., A.P., D.A., S.Ç.S. ve M.K. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalenin ardından kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı. Olayla ilgili inceleme sürüyor. - KAHRAMANMARAŞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
