Kahramanmaraş’ta aranan hükümlü yakalandı
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Kahramanmaraş’ta hakkında 38 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.
Kahramanmaraş'ta hakkında 38 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.
Alınan bilgiye göre, Kahramanmaraş İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirilen çalışmalar neticesinde, hakkında kasten yaralama neticesinde ölüme sebep olma suçundan 38 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan Ö.K. polis ekiplerince yakalandı.
Ö.K., işlemlerinin ardından ceza infaz kurumuna teslim edildi.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı