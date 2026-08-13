Kahramanmaraş'ta Baba ve Kızı Yoldan Çıkan Araçtan Kurtarıldı

Kahramanmaraş'ta araçlarıyla seyir halindeyken yoldan çıkan baba ve kızı, AFAD ekiplerinin çalışmasıyla kurtarıldı.

Edinilen bilgilere göre olay, Onikişubat ilçesine bağlı Sadıklı Mahallesi'nde gece saatlerinde meydana geldi. Seyir halindeki araç, henüz belirlenemeyen bir nedenle yoldan çıkarak arazide mahsur kaldı. Araçta bulunan baba ve kızı, AFAD ekiplerinden yardım istedi. Ekiplerin çalışması sonucu bulundukları yerden güvenli şekilde çıkarılan baba ve kızının sağlık kontrolleri yapıldı.

Kontrollerin ardından baba ve kızı güvenli bölgeye sevk edildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı