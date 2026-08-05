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75 Yaşındaki Kayıp Adam Berke Barajı'nda Ölü Bulundu

75 Yaşındaki Kayıp Adam Berke Barajı'nda Ölü Bulundu
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Kahramanmaraş'ın Andırın ilçesinde 6 gündür kayıp olan 75 yaşındaki Ali Artıkaslan'ın cansız bedeni, Osmaniye'deki Berke Barajı'nda bulundu. AFAD koordinasyonunda yürütülen arama çalışmaları sonucu barajda şüpheli cisim ihbarı üzerine bölgeye sevk edilen ekipler, cenazeyi sudan çıkardı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Kahramanmaraş'ta 6 gündür kayıp olarak aranan 75 yaşındaki Ali Artıkaslan'ın cansız bedeni, Osmaniye'deki Berke Barajı'nda bulundu.

Kahramanmaraş'ın Andırın ilçesine bağlı Kerimli Mahallesi'nde yaşayan Ali Artıkaslan'dan haber alamayan yakınlarının ihbarı üzerine AFAD koordinasyonunda arama kurtarma çalışması başlatıldı. Çalışmalara Kahramanmaraş AFAD, Jandarma Arama Kurtarma (JAK), jandarma ekipleri ve güvenlik korucuları katıldı. İlk günden itibaren drone destekli aramalar yapılırken, karadan sürdürülen çalışmaların yanı sıra nehir ve barajlarda da arama gerçekleştirildi.

Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde bulunan Berke Barajı'nda şüpheli bir cismin görüldüğü ihbarı üzerine bölgeye sevk edilen ekipler, yaptıkları çalışmada Ali Artıkaslan'ın cansız bedenine ulaştı. Sudan çıkarılan Artıkaslan'ın cenazesi, olay yerindeki incelemelerin ardından otopsi yapılmak üzere morga kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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