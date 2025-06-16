Kahramanmaraş'ta 56 Şüpheli Yakalandı, 28'i Tutuklandı

Kahramanmaraş'ta polisin yaptığı çalışmalarda çeşitli suçlardan aranan 56 şüpheli yakalandı 28'i tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından 10-16 Haziran tarihleri arasında düzenlenen operasyonlarda çeşitli suçlardan aranan 37, uyuşturucu ticareti yaptığı belirlenen 3 ve hırsızlık olaylarına karıştığı tespit edilen 16 olmak üzere toplam 56 şüpheli yakalandı. Yakalanan şüphelilerden 28'i tutuklanarak cezaevine gönderildi. Yapılan aramalarda ise 32,51 gram esrar, 260,92 gram metamfetamin, 148,22 gram bonzai, 174 adet sentetik ecza, 5 adet ruhsatsız tabanca, 2 adet kurusıkı tabanca ve 11 adet ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi.

Trafik güvenliğini olumsuz etkileyen ve gürültü kirliliğine yönelik denetimlerde ise 133 araç sürücüsüne yüksek sesle müzik dinlemekten, 47 araca abartı egzoz kullanmaktan, 282 kişiye ise belgesi olmadan araç kullanmaktan işlem yapıldı. - KAHRAMANMARAŞ