Kahramanmaraş'ta 48 Kilo Uyuşturucu Ele Geçirildi
Kahramanmaraş İl Jandarma ekipleri, bir ihbar üzerine yaptıkları operasyonda 48 kilo uyuşturucu madde ele geçirdi. Olayla ilgili bir şüpheli tutuklandı.
Kahramanmaraş'ta 48 kilo uyuşturucu ele geçirildi
Bir ihbarı değerlendiren Kahramanmaraş İl Jandarma ekipleri araç içerisinde 48 kilo uyuşturucu ele geçirdi.
KAHRAMANMARAŞ - Kahramanmaraş'ta bir ihbarı değerlendiren il jandarma ekipleri araç içerisinde 48 kilo uyuşturucu ele geçirdi. 1 Şüpheli tutuklandı.
Yüklü miktarda uyuşturucu ticareti yapılacağı ihbarını alan Kahramanmaraş İl Jandarma Komutanlığı ekipleri Pazarcık ilçesi, Çöçelli Mahallesi, TAG Otoyolunda MDF yüklü kamyonu durdurdu. Ekipler kamyonda yaptığı aramada sandık içerisinde 36 ayrı paket halinde 48 kilo skunk ele geçirdi. Operasyonda gözaltına alınan bir şüpheli sevk edildiği adliyede tutuklandı.