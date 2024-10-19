Kahramanmaraş'ta 4.4 Büyüklüğünde Deprem Meydana Geldi
Kahramanmaraş'ın Dulkadiroğlu ilçesinde 4.4 büyüklüğünde bir deprem kaydedildi. Depremin derinliği 10 kilometre olarak açıklandı. Olayda herhangi bir olumsuz durumun yaşanmadığı bildirildi.
Kahramanmaraş'ın Dulkadiroğlu ilçesinde 4.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 14.41'de merkez üssü Dulkadiroğlu olan 4.4 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi. Depremin 10 kilometre derinlikte meydana geldiği belirtildi.
Öte yandan, kentte herhangi bir olumsuz durum yaşanmazken evlerinde sarsıntıyı hisseden bazı vatandaşlar sokak ve caddelere çıktı. - KAHRAMANMARAŞ