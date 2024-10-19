Kahramanmaraş'ta 4.4 Büyüklüğünde Deprem Hissedildi
Kahramanmaraş'ın Dulkadiroğlu ilçesinde meydana gelen 4.4 büyüklüğündeki deprem, Gaziantep ve çevre illerde de hissedildi. Depremin ardından vatandaşlar binalardan dışarı çıktı.
Kahramanmaraş Dulkadiroğlu merkezli 4.4. büyüklüğündeki deprem Gaziantep'te hissedildi.
Kahramanmaraş'ın Dulkadiroğlu ilçesinde saat 14.41'de yerin 10 kilometre derinliğinde 4.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem, Kahramanmaraş ve Gaziantep ile diğer çevre illerde de hissedildi.
Depremin ardından bazı vatandaşlar binalardan dışarı çıktı. - GAZİANTEP