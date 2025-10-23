Kahramanmaraş'ta 4.0 Büyüklüğünde Deprem

Kahramanmaraş'ın Türkoğlu ilçesinde 4.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığından (AFAD) alınan bilgiye göre, saat 22.08'de merkez üssü Kahramanmaraş Türkoğlu ilçesi olan 4.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin derinliği 7.11 km olarak ölçüldü. - KAHRAMANMARAŞ