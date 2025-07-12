Kahramanmaraş'ta 12 Yıl Hapis Cezası Olan Hükümlü Yakalandı

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Kahramanmaraş'ta, dolandırıcılık ve sahtecilik gibi suçlardan toplam 12 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan E.P. adlı hükümlü, yapılan operasyonla yakalandı ve cezaevine teslim edildi.

Kahramanmaraş'ta hakkında 8 dosyadan 12 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri aranması olanlarla ilgili çalışma yaptı. Ekiplerin çalışmasında dolandırıcılık, resmi belgede sahtecilik, hakaret, iftira ve özel belgede sahtecilik suçlarından oluşan 8 ayrı dosyadan toplam 12 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan E.P.'nin peşine düştü. Adresi tespit edilen hükümlü düzenlenen baskınla yakalandı.

Emniyet ve adliyede işlemleri yapılan hükümlü cezaevine teslim edildi. - KAHRAMANMARAŞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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