Kahramanmaraş haber! Kahramanmaraş'ta uyuşturucuya 4 tutuklama 3. Sayfa Haberleri Edinilen Kahramanmaraş haberine göre Kahramanmaraş'ta düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 4 kişi tutuklandı. Kahramanmaraş'ta düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 4 kişi tutuklandı. Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube ekipleri, sokak satıcısı diye tabir edilen, madde bağımlılarına para karşılığında uyuşturucu madde temin eden R.G.'yi yakaladı. Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde şahsın üzerinde ve ikametinde gerçekleştirilen aramada, çeşitli miktarlarda farklı uyuşturucu maddeler ele geçirildi. Elbistan Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekiplerince yapılan operasyonda ise A.E., M.H. ve H.E.H. yakalandı. Şüphelilerin aracında uyuşturucu madde ele geçirildi. Emniyetteki işlemleri tamamlanan 4 kişi tutuklandı. - KAHRAMANMARAŞ Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa Emniyet Müdürlüğü Kahramanmaraş Narkotik 3. Sayfa Haberler

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