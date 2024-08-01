Kahramanmaraş Göksun'da trafik kazası: 3 yaralı
Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı. Kazada otomobil tarlaya girdi ve sıkışan 3 kişi itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. Yaralılar Göksun Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.
Edinilen bilgiye göre kaza, Göksun-Kayseri yolu Çağlayan Mahallesinde meydana geldi. 46 ABN 320 plakalı Tofaş marka otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak tarlaya girdi. Otomobilde sıkışan 3 kişiyi görenlere yardıma koşup itfaiye ekiplerine haber verdi. İtfaiye ekipleri sıkıştıkları yerden 3 kişiyi çıkardı.
Sağlık durumu iyi olan yaralılar, 112 ekiplerince Göksun Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. - KAHRAMANMARAŞ