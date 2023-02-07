Kahramanmaraş, Adıyaman ve Hatay'da 66 ilave savcı görevlendirildi
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Adalet Bakanı ve HSK Başkanı Bekir Bozdağ'ın talimatıyla başka illerde görev yapan savcılardan Kahramanmaraş 23, Adıyaman 22 ve Hatay'da 21 olmak 66 ilave savcı görevlendirdi.
Adalet Bakanı Bekir Bozdağ'ın talimatıyla deprem bölgesindeki Adıyaman, Kahramanmaraş ve Hatay'da HSK tarafından 66 savcı görevlendirildi. Savcılar bazı yapılarla ilgili ihmal iddialarını soruşturacak.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa