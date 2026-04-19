Ankara'da inşaat iskelesi çöktü: 3 yaralı

Güncelleme:
Ankara'nın Kahramankazan ilçesinde bir inşaatta iskelenin çökmesi sonucu 3 işçi yaralandı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralılara ilk müdahaleyi yaptı ve hastaneye kaldırdı.

Edinilen bilgilere göre, Kahramankazan ilçesinde saat 17.00 sıralarında bir inşaatta iskele çöktü. İskeleden düşen 3 inşaat işçisi yaralanırken, çevredeki vatandaşlar durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralılara olay yerinde ilk müdahaleyi yaptı. Yaralılar hastaneye kaldırılırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
