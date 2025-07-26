Kahramankazan'da Feci Kaza: 3 Ölü, 2 Yaralı

Kahramankazan'da Feci Kaza: 3 Ölü, 2 Yaralı
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Ankara'nın Kahramankazan ilçesinde iki otomobilin kafa kafaya çarpışması sonucu 3 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Ankara'nın Kahramankazan ilçesinde iki otomobilin kafa kafaya çarpışması sonucu meydana gelen kazada 3 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.

Kaza, Ankara-İstanbul yolu Kahramankazan yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, sürücüsü henüz belirlenemeyen 34 FT 1122 plakalı otomobil, kontrolden çıkıp karşı şeride geçerek A.D. yönetimindeki 06 DSS 284 plakalı araç ile kafa kafaya çarpıştı. Kazayı gören çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada, 34 FT 1122 plakalı otomobildeki R.G., Z.G. ve H.İ. olay yerinde yaşamını yitirdi. 06 DSS 284 plakalı araçtaki sürücü A.D. ve B.A. ise yaralandı. Yaralanan A.D. ve B.A, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırılırken, kaza nedeniyle aksayan trafik, araçların kaldırılmasıyla normale döndü. Olaya ilişkin inceleme başlatıldı. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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