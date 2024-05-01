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Kağızman'da muhtarlık seçim sonucu kavgası: 3 kişi yaralandı

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Kars'ın Kağızman ilçesine bağlı Denizgölü köyünde muhtarlık seçim sonuçları nedeniyle çıkan kavgada 3 kişi yaralandı. Taraflar arasında çıkan tartışma büyüyerek fiziksel şiddete dönüştü. Jandarma ve sağlık ekipleri olay yerine sevk edildi.

Kağızman'da muhtarlık seçim sonuçları dolayısıyla çıkan kavgada 3 kişi yaralandı.

Kars'ın Kağızman ilçesine bağlı Denizgölü köyünde köy muhtarlığını kazanan A. Y.'nin yakınları ile muhtar adayı A. T.'ye destek verenler arasında köyde tartışma çıktı. Çıkan tartışmanın büyümesiyle birlikte taraflar birbirlerini çeşitli yerlerinden yaraladı. Olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Bölgeye gelen jandarma güvenlik önlemleri alırken, sağlık ekipleri yaralıları ambulansla Kağızman Devlet Hastanesi'ne sevk etti. Hastanede tedavi altına alınan yaralılardan durumu ağır olan K.T., Kars Harakani Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Kağızman Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alınan yaralı 2 kişinin ise durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Öte yandan jandarma Denizgölü köyü ve hastane çevresinde güvenlik önlemleri aldı. Kavga ile ilgili tahkikat başlatıldı. - KARS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Kağızman Jandarma Kavga Kars Güvenlik 3.Sayfa Politika Güncel Haberler

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