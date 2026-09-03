Kağıthane'de Makas Atan Sürücüye 96 Bin TL Ceza

İstanbul Kağıthane'de trafikte makas atarak ilerleyen sürücü, sosyal medyada paylaşılan görüntülerden tespit edildi. Sürücüye 96 bin lira para cezası uygulanırken, araç 60 gün süreyle trafikten men edildi. Aday sürücünün ehliyeti ise daimi olarak iptal edildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, Sanal Devriye çalışmaları kapsamında trafikte makas atan bir araca ilişkin görüntüleri incelemeye aldı. Yapılan çalışmalar sonucunda ihlalin Kağıthane'de gerçekleştiği, aracın sürücüsünün ise Ö.K. olduğu belirlendi.

Sürücü Ö.K.'ye, 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu'nun "makas atmak", "yakın takip" ve "saygısızca araç kullanmak" maddelerinden toplam 96 bin lira idari para cezası uygulandı.

Araç 60 gün süreyle trafikten men edilirken, aday sürücü olduğu belirlenen Ö.K.'nin sürücü belgesi daimi olarak iptal edildi.

Şüpheli, hakkında adli işlem yapılmak üzere polis merkezi amirliğine teslim edildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı