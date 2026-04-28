Kağıthane'de servis aracı gecekondunun çatısına uçtu: 1 yaralı

Kağıthane'de, yokuş aşağı seyir halindeyken kontrolden çıkan servis aracı, önce bariyerlere çarptı ardından gecekondunun çatısına uçtu. Kazada sürücü yaralanırken, evin boş kimsenin olması ve serviste yolcunun bulunmaması facianın önüne geçti.

Kaza, saat 19.00 sıralarında Kağıthane Bostan Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre, yokuş aşağı seyir halinde olan 34 LVU 535 plakalı servis aracı direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan servis aracı önce bariyerlere çarptı, ardından takla atarak gecekondunun üzerine düştü. Kaza sırasında gecekondunun boş olduğu öğrenildi. Mahalle sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine polis, çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Yapılan ilk müdahalenin ardından yaralanan servis şoförü hastaneye kaldırıldı.

Kaza sırasında evde ve serviste kimsenin olmaması muhtemel faciayı önledi.

Gecekondunun sahibi İsmail Koç, "iş yerindeydim arkadaşlar komşular aradı. Araba uçtu çatıya dediler. Araç yukardan aşağı inerken duvara vuruyor oradan uçuyor ters bir şekilde gece konduğun çatısına uçuyor. Bir şoför yaralıydı Allah'tan başka yaralılar yok. Allah kimseye göstermesin. Evin içerisi boştu" dedi.

Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı. - İSTANBUL

