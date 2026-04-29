Kağıthane'de polis kendine saldıran gençler kaçınca havaya uyarı ateşi açtı

Kağıthane'de polis kendine saldıran gençler kaçınca havaya uyarı ateşi açtı
İstanbul Kağıthane'de bir okulun karşısındaki parkta çevreyi rahatsız eden gençler, kendilerini uyaran polisi darbettikten sonra kaçtı.

İstanbul Kağıthane'de bir okulun karşısındaki parkta çevreyi rahatsız eden gençler, kendilerini uyaran polisi darbettikten sonra kaçtı. Polis, kaçan şüphelileri durdurmak için havaya ateş açarken, kaldırımda bulunan berber vurularak yaralandı. Ağır yaralanan berber hastaneye kaldırılırken, polisi darbeden 3 şüpheli yakalandı.

Olay, dün saat 15.00 sıralarında Hamidiye Mahallesi Akar Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre, mahallede bulunan okulda görevli polis memuru H.Ç., parkta yüksek sesle küfürlü konuşup sigara içen gruba uyarıda bulundu. Kısa sürede tartışmaya dönüşen olay sırasında 3 şüpheli, polis memurunu burnuna vurarak darbetti. Kaçan şüphelilerin yakalamaya çalışan polis memuru, uyarı ateşi açıp, 'dur' ihtarında bulundu. Bu sırada kaldırımda bulunan berber Hakan B. göğsünden vuruldu. Olayda park halindeki hafif ticari araca da kurşun isabet etti. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Hakan B., olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla Seyrantepe Hamidiye Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Hakan B.'nin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Polise saldıran 3 çocuk şüpheli yakalandı

Polis ekipleri olayın ardından kaçan ve yaşları 18'den küçük 3 şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı. Çalışmalar sonucunda kimlikleri de tespit edilen şüpheliler M.S.P. (16), S.K.G. (16) ve H.B.'yi (16) kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin suç kayıtlarının olmadığı öğrenilirken, olayla ilgili çalışmalar devam ediyor. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
