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Kağıthane'de Motosiklet Kazası: 1 Ölü

Kağıthane'de Motosiklet Kazası: 1 Ölü
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Kağıthane E-5 karayolunda üç motosikletin karıştığı trafik kazasında 21 yaşındaki Sait Can Ş. hayatını kaybetti. Olayda diğer iki sürücü yara almadan kurtuldu.

Kağıthane'de E-5 karayolunda üç motosikletin karıştığı trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti.

Kaza, saat 19.40 sıralarında Kağıthane E-5 karayolu Edirne istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, seyir halindeki üç motosikletin karıştığı kazada sürücülerden Sait Can Ş. (21) bariyerlere çarparken, diğer iki motosikletin sürücüleri kazayı yara almadan atlattı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri yolun bir kısmını trafiğe kapatarak güvenlik önlemi alırken, sağlık ekipleri Sait Can Ş.'nin hayatını kaybettiğini belirledi. Polisin incelemelerinin ardından diğer iki sürücü ifadeleri alınmak üzere polis merkezine götürüldü. Gencin cenazesi ise Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Sait Can Ş.'nin kullandığı motosikletin plakasının olmadığı tespit edildi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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