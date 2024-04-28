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Kağıthane'de mezarlıkta başıboş köpek çocuğu ısırdı

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Kağıthane Şirintepe Mahallesi'nde meydana gelen olayda, başıboş bir köpek 12 yaşındaki çocuğu ısırdı. Yaralanan çocuk hastaneye kaldırıldı ve olay kameralara yansıdı.

Kağıthane'de mezarlıkta başıboş bir köpek, korkup kaçan 12 yaşındaki çocuğu ısırdı. Bacağından yaralanan çocuk ambulansla hastaneye kaldırıldı. Yaşananlar kameralara yansıdı.

Olay, geçtiğimiz Çarşamba günü saat 19.30 sıralarında Kağıthane Şirintepe Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 12 yaşındaki yabancı uyruklu bir çocuk, okulun hemen yanında bulunan mezarlığa gitti. Burada bir süre dolaşan çocuğa başıboş köpek saldırdı. Saldırı sonucu bacağından yaralanan çocuk can havliyle kendini mezarlıktan dışarıya attı.

12 yaşındaki çocuğu köpek ısırdı

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekibi, yaralı çocuğu yaptığı ilk müdahale sonrasında ambulansla hastaneye kaldırarak tedavi altına alındı. Çocuğun hayati tehlikesinin olmadığı, ısırmayı karşı olarak bir dizi teste tabi tutulacağı öğrenildi. Öte yandan, polis ekipleri olayla ilgili çalışma başlattı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Şirintepe Kağıthane Çocuk Hayvan Hakları Güvenlik 3.Sayfa Yaşam Güncel Haberler

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