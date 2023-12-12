Üye Girişi
Haberler

Kağıthane'de kumar operasyonu: 14 kişiye para cezası, 3 kişi gözaltına alındı

Güncelleme:
Abone Ol

Kağıthane'de bir adreste kumar oynandığı bilgisi üzerine polis ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda 14 kişiye para cezası uygulandı, 3 kişi gözaltına alındı. İşyerinde bulunan tombala makinesi ve diğer malzemelere el konuldu.

Kağıthane'de bir adreste kumar oynandığı bilgisi üzerine polis ekiplerinin düzenlediği operasyonda suçüstü yakalanan 14 şahsa 56 bin 770 lira para cezası uygulanırken 3 şüpheli ise gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, 09 Aralık'ta saat 23.00 sıralarında Kağıthane Çeliktepe Mahallesi Ceyhan Sokak'ta bulunan ruhsatsız işyerine İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri baskın yaptı. Operasyonda işyerinde tombala oynarken suçüstü yakalanan 14 şahsa 56 bin 770 lira idari para cezası uygulandı. Kumar oyununda kullanılan tombala makinesi, televizyon, kamera ve diğer materyallere ise el konuldu. Kağıthane Zabıta ekipleri tarafından tombala oynanan işyeri mühürlenirken polis 4 suç kaydı bulunan işyerinin sorumlusu L.P.'yi (43), çok sayıda suç kayıtları bulunan ve tombala kurpiyerliği yapan A.A.( 36), O.U.'yu (42) gözaltına aldı. Yakalanan şüpheliler işlemler için Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği'ne götürüldü. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Kağıthane Polisiye Gözaltı Suç Operasyon 3. Sayfa Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

Halil Umut Meler'in sağlık durumu nasıl? Halil Umut Meler son hali! Halil Umut Meler hakemliği bırakacak mı? Halil Umut Meler kimdir, kaç yaşında ve nereli? Manchester Utd-Bayern Münih maçı ne zaman, saat kaçta? Manchester Utd-Bayern Münih hangi kanalda, şifresiz mi? Ogün Samast ismini değiştirecek mi? Ogün Samast'ın yeni adı ne olacak? Faruk Koca kaç yıl ceza alacak? Ankaragücü Başkanı Faruk Koca tutuklandı mı, ne kadar ceza alır? BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR? 12 Aralık günü maç var mı, hangi kanaldan yayınlanıyor, şifresiz mi? BUGÜN HANGİ DİZİLER VAR? TV yayın akışı, 12 Aralık bugün hangi diziler var? Bu akşam hangi diziler yayınlanıyor? Kopenhag-Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta? Kopenhag-Galatasaray hangi kanalda, şifresiz mi? Deniz Yavuzyılmaz kimdir? FOX Çalar Saat konuğu Deniz Yavuzyılmaz kaç yaşında, nereli? Deniz Yavuzyılmaz biyografisi! MÜGE ANLI CANLI İZLE! 12 Aralık Müge Anlı Canlı İzleme Linki! Müge Anlı son bölüm neler oldu? LİG MAÇLARI ERTELENDİ | Süper lig ne zamana kadar ertelendi? TFF lig maçları ertelendi mi? Süper lig maçları neden ertelendi 2023? Halil Umut Meler'e kim saldırdı? Ankaragücü Başkanı Faruk Koca tutuklandı mı? Resmi Gazete Atama Kararları! Bugünün (12 Aralık) kararları neler? 2724 sayılı Resmi Gazete yeni düzenleme! Süresiz erteleme ne demek? Süresiz erteleme kaç hafta sürer? Süper Lig maçları ertelendi mi? TFF 1. 2. 3. Lig maçları ne zaman oynanacak? Bu hafta maç yok mu?
1000
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title