Kağıthane'de Hafriyat Kamyonu Devrildi: Sürücü Yaralandı

Kağıthane'de moloz yüklü hafriyat kamyonu kontrolden çıkarak devrildi. Kazada sürücü yaralanırken, yol bir süre trafiğe kapalı kaldı.

Kaza, saat 21.00 sıralarında Hasdal-Okmeydanı bağlantı yolunda Fatih Sultan Mehmet Köprüsü istikametinde meydana geldi. İddiaya göre, Abdullah G. idaresindeki 34 AKT 163 plakalı hafriyat kamyonu, kontrolden çıkarak devrildi, ardından yolun ortasında bulunan aydınlatma direğine çarptı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan sürücü, itfaiye ekiplerince kamyon içerisinden çıkarıldı. Yapılan ilk müdahalenin ardından yaralı sürücü, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Polis ekipleri, dökülen hafriyat nedeniyle yolun bir kısmını trafiğe kapattı. Kaza yerine gelen iş makineleri yardımıyla yola saçılan moloz yığınları temizlendi. Daha sonra devrilen kamyon vinç yardımıyla kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - İSTANBUL