Kağıthane'de emniyet şeridini ihlal eden sürücüye ceza yağdıİSTANBUL Kağıthane'de emniyet şeridine giren lüks aracın sürücüsü kendisine yer vermeyenlere de küfürler etti.

Kağıthane'de emniyet şeridini ihlal eden sürücüye ceza yağdı

İSTANBUL Kağıthane'de emniyet şeridine giren lüks aracın sürücüsü kendisine yer vermeyenlere de küfürler etti. O anlar cep telefonu kamerasına yansırken, kimliği tespit edilen sürücüye toplamda 4 bin 936 TL cezai işlem uygulandı.

Olay 10 Ağustos'ta meydana geldi. İddiaya göre, Kağıthane Dolmabahçe Tüneli bağlantı yolunda bir araç, kural ihlali yaparak emniyet şeridine girdi. Lüks aracın sürücüsü bununla yetinmeyip kendisine yer vermeyenlere de küfürler etti. Sivil trafik ekipleri sosyal medya üzerinden paylaşılan görüntülere yönelik yaptığı çalışma başlattı. 34 GCN 090 plakalı araç sürücüsünün B.E. olduğu tespit edildi. Sürücüye emniyet şeridi ihlalinden 4 bin 64 TL, saygısızca araç kullanmaktan 436 lira ve yayaların yol üzerinde trafiği engelleyecek davranışlarda bulunmasından 436 TL olmak üzere, toplam 4 bin 936 TL cezai işlem uygulandı.