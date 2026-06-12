Haberler

Kağıthane'de derin dondurucudan çıktığı iddia edilen yangında daire alev topuna döndü

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İstanbul Kağıthane'de derin dondurucudan çıktığı öne sürülen yangın kısa sürede tüm daireyi sardı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangında can kaybı yaşanmazken, daire kullanılamaz hale geldi. Yangın anı cep telefonu kamerasına yansıdı.

İstanbul Kağıthane'de derin dondurucudan çıktığı öne sürülen yangında alevler kısa sürede tüm daireye yayıldı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangın cep telefonu kamerasına yansıdı.

Yangın, saat 11.00 sıralarında Kağıthane Gürsel Mahallesi Ramak Sokak'ta bulunan 3 katlı binanın 1. katındaki dairede meydana geldi. İddiaya göre, derin dondurucudan çıkan yangın kısa sürede tüm daireyi sardı. Mahalle sakinlerinin ihbarı üzerine adrese çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin çalışmaları neticesinde söndürülen yangında daire kullanılamaz hale geldi. Can kaybı ve yaralanmanın olmadığı yangında dairenin alev topuna döndüğü anlar, bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerası ile kaydedildi.

Yangınla ilgili incelemeler sürüyor. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Soruşturmada yeni gelişme! Muhsin Yazıcıoğlu dosyası yeniden açılıyor

Muhsin Yazıcıoğlu soruşturmasında yeni gelişme
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Resmi Gazete'de yayımlandı! Trafik sigortasında yeni dönem 1 Temmuz'da başlıyor

Araç sahiplerini sevindirecek karar! Resmi Gazete'de yayımlandı
Dünya Kupası öncesi beklenen haber geldi

Milyonları havalara uçuracak haber geldi
Mezdeke Aynur'un katili 10 yıl sonra aynı evde cinayeti anlattı

Mezdeke Aynur'un katili 10 yıl sonra aynı evde cinayeti anlattı
Beyaz et sektörüne dev operasyon! 13 şirkete denetim kayyumu atandı

Türkiye'nin dev tavuk markalarına operasyon! 13 şirkete kayyum atandı
Kim Kardashian'ın A Milli Takım için söyledikleri çok konuşuldu

A Milli Takımımız için söyledikleri bomba
Nihat Doğan'ın eski sevgilisi Tessy Ramos Correia tutuklandı! Evinden neler çıktı neler

Nihat Doğan'ın eski sevgilisi tutuklandı! Evinden neler çıktı neler
Antalya'da korku dolu dakikalar! Mahalleyi ayağa kaldırdı: Evini ateşe verip kendini içeri kilitledi

Dakikalarca direndi, ekipler seferber oldu