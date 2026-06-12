Kağıthane'de derin dondurucudan çıktığı iddia edilen yangında daire alev topuna döndü

İstanbul Kağıthane'de derin dondurucudan çıktığı öne sürülen yangında alevler kısa sürede tüm daireye yayıldı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangın cep telefonu kamerasına yansıdı.

Yangın, saat 11.00 sıralarında Kağıthane Gürsel Mahallesi Ramak Sokak'ta bulunan 3 katlı binanın 1. katındaki dairede meydana geldi. İddiaya göre, derin dondurucudan çıkan yangın kısa sürede tüm daireyi sardı. Mahalle sakinlerinin ihbarı üzerine adrese çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin çalışmaları neticesinde söndürülen yangında daire kullanılamaz hale geldi. Can kaybı ve yaralanmanın olmadığı yangında dairenin alev topuna döndüğü anlar, bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerası ile kaydedildi.

Yangınla ilgili incelemeler sürüyor. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı