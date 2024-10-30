Kağıthane'de akılalmaz görüntü: Trafikte silah tehdidi kamerada
İstanbul'da yaşanan olayda trafikte seyir halindeki bir araçtan takside bulunan kişilere silah gösterildi. Olayın detaylarının paylaşılmadığı görüntüler, sosyal medyada gündem oldu.
Bir sosyal medya hesabından yapılan paylaşım pes dedirtti. Kağıthane'de trafikte seyir halinde bulunan aracın sürücüsü takside bulunan kişilere silah gösterdi.
Olaya ilişkin başka detayların yer almadığı paylaşımda o anların videosu paylaşıldı. Söz konusu olay sosyal medyada tepkilerin hedefi oldu.