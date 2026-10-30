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Kağıthane'de 5 katlı binanın çatısını saran yangın 1 saatlik müdahaleyle söndürüldü

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Kağıthane'de 5 katlı binanın çatısını saran yangın 1 saatlik müdahaleyle söndürüldü
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Kağıthane Talatpaşa Mahallesi'nde 5 katlı binanın en üst katında başlayan yangın çatıya sıçradı ve itfaiyenin yaklaşık 1 saatlik müdahalesiyle söndürüldü. Binada yaşayanlar tedbiren tahliye edilirken yangında ölen ya da yaralanan olmadı, çatıda büyük hasar meydana geldi.

Kağıthane'de 5 katlı binanın en üst katında başlayan yangın büyüyerek çatıya sıçradı. İtfaiye ekiplerinin 1 saatlik müdahalesi sonucu yangın söndürülürken binada yaşayanlar tahliye edildi.

Yangın, 00.30 sıralarında Kağıthane Talatpaşa Mahallesi Kaplıca Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre 5 katlı binanın en üst katında henüz bilinmeyen sebeple başlayan yangın hızla büyüyerek çatıya da sirayet etti. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. İtfaiye ekipleri yanan binaya bitişik nizam bulunan evlere sirayeti engellemek için 4 koldan yangına müdahale ederken polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi aldı. Ekiplerin yaklaşık 1 saatlik müdahalesi sonucu yangın tamamen söndürülürken, yanan binada yaşayanlar tedbiren tahliye edildi. Yangın sebebiyle olayda ölen ya da yaralanan kimse olmazken, yangın ve metrelerce yukarıdan görülen yoğun duman mahallede paniğe sebep oldu.

"Siren seslerine uyandım yardıma geldim"

Yangını görüp geldiğini söyleyen Harun Sir, "Ben yanda oturuyorum siren sesleri geldi, uyandım birden. Yardım etmeye geldim. Maalesef her yer kapalı olduğu için arabalar yüzünden itfaiye tam gelemedi. Çok şükür binada kimse kalmadı, herkes çıktı. Yangın halen sürüyor. İnşallah kötü bir şey olmaz. Mal kaybı illaki vardır ama can kaybı olmamıştır." diye konuştu.

Yangın sebebiyle ölen ya da yaralanan kimse olmazken binanın çatısında büyük hasar meydana geldi. Ekipler olay hakkında inceleme başlattı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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