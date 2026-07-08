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Kağıthane'de 5 katlı binada çıkan yangında 7 kişi kurtarıldı

Kağıthane'de 5 katlı binada çıkan yangında 7 kişi kurtarıldı
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Kağıthane'de 5 katlı bir binanın bodrum katında çıkan yangında dumanlar tüm katlara yayıldı. 3'ü çocuk 7 kişi itfaiye tarafından kurtarılırken, dumandan etkilenen 4 kişi hastaneye kaldırıldı. Yangın kontrol altına alındı, inceleme başlatıldı.

Kağıthane'de 5 katlı binanın bodrum katında yangın çıktı. Bütün katlara dumanların ulaştığı yangında binadan çıkamayan 3'ü çocuk 7 kişi kurtarıldı. Dumandan etkilenen 4 kişi hastaneye kaldırıldı.

Yangın 06.00 sıralarında Kağıthane Çağlayan Mahallesi Bahar Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre 5 katlı binanın bodrum katında henüz bilinmeyen sebeple yangın çıktı. Yangın hızla büyürken dumanlar bütün katlara yayıldı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile yangın hızla kontrol altına alındı. Duman sebebiyle üst katlarda mahsur kalan 3'ü çocuk 7 kişi itfaiye ekiplerince kurtarıldı. Dumandan etkilenen 4 kişi ise sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Tedbiren tüm bina tahliye edilirken sokakta yaşayan vatandaşların bir kısmı evlerinden meraklı gözlerle yangını izledi bir kısmı ise panikle kendini sokağa attı.

İtfaiye ekiplerinin 1 saatlik çalışmasının ardından yangın söndürüldü ve duman tahliyesi yapıldı. Yangınla ilgili inceleme başlatıldı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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