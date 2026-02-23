Kafede tekme tokat kavga ettiler
İstanbul'daki bir kafede gençler tekme tokat kavga etti. Yaklaşık 10 kişinin karıştığı kavgada kafe resmen savaş alanına döndü. Kavga güçlükle sonlandırılırken, o anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.
İstanbul'da bir kafede gençler arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışma çıktı.
KAFEDE BİRBİRLERİNE ACIMASIZCA SALDIRDILAR
Kısa sürede büyüyen tartışma, yaklaşık 10 kişinin dahil olduğu tekme tokatlı kavgaya dönüştü. Sandalyelerin havada uçuştuğu olayda kafe adeta savaş alanına dönerken, diğer müşteriler büyük panik yaşadı.
Çevredeki vatandaşların ve işletme çalışanlarının araya girmesiyle kavga güçlükle sonlandırıldı. O anlar ise kafede bulunan bir kişinin cep telefonu kamerasına anbean yansıdı. Olayla ilgili inceleme başlatılırken, işletmede maddi hasar meydana geldi.