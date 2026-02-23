Haberler

Kafede tekme tokat kavga ettiler

Kafede tekme tokat kavga ettiler Haber Videosunu İzle
Güncelleme:
İstanbul'daki bir kafede gençler tekme tokat kavga etti. Yaklaşık 10 kişinin karıştığı kavgada kafe resmen savaş alanına döndü. Kavga güçlükle sonlandırılırken, o anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

  • İstanbul'da bir kafede gençler arasında yaklaşık 10 kişinin dahil olduğu tekme tokatlı kavga çıktı.
  • Kavgada sandalyeler havada uçuştu, kafede maddi hasar meydana geldi.
  • Kavga, çevredeki vatandaşların ve işletme çalışanlarının araya girmesiyle sonlandırıldı.

İstanbul'da bir kafede gençler arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışma çıktı.

KAFEDE BİRBİRLERİNE ACIMASIZCA SALDIRDILAR

Kısa sürede büyüyen tartışma, yaklaşık 10 kişinin dahil olduğu tekme tokatlı kavgaya dönüştü. Sandalyelerin havada uçuştuğu olayda kafe adeta savaş alanına dönerken, diğer müşteriler büyük panik yaşadı.

Çevredeki vatandaşların ve işletme çalışanlarının araya girmesiyle kavga güçlükle sonlandırıldı. O anlar ise kafede bulunan bir kişinin cep telefonu kamerasına anbean yansıdı. Olayla ilgili inceleme başlatılırken, işletmede maddi hasar meydana geldi.

Kaynak: Haberler.com
Haberler.com
Yorumlar (1)

Haber YorumlarıSktgdn:

Ülkede adalet diye bir kavram ve kanun olmadığı için bu tür haberler normal

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme1
yanıtYanıtla

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

