Üye Girişi
Haberler

Kafede çıkan silahlı kavgada kardeşten sonra ağabeyde hayatını kaybetti

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde bir kişinin hayatını kaybettiği silahlı tartışmada ağır yaralanan ağabey, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Olay, dün akşam saatlerinde İzmit ilçesi Kozluk Mahallesi Sekapark mevkiinde bulunan bir kafede meydana geldi.

Kafede çıkan silahlı kavgada kardeşten sonra ağabeyde hayatını kaybetti

KOCAELİ - Kocaeli'nin İzmit ilçesinde bir kişinin hayatını kaybettiği silahlı tartışmada ağır yaralanan ağabey, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Olay, dün akşam saatlerinde İzmit ilçesi Kozluk Mahallesi Sekapark mevkiinde bulunan bir kafede meydana geldi. İddiaya göre, kafenin eski çalışanı Hasan Akın ve ağabeyi Ahmet Akın ile işletme sahipleri arasında henüz bilinmeyen bir sebeple tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Hasan Akın ve Ahmet Akın, silahla vurularak yaralandı. Durumun haber verilmesi üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaptıkları ilk müdahale sonrasında yaralıları hastaneye sevk etti. Burada tedavi altına alınan Hasan Akın, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Durumu ağır olarak hastaneye kaldırılan ağabey Ahmet Akın ise bugün hastanede hayatını kaybetti. Olay yerinde güvenlik önlemleri alan polis ekipleri, soruşturmayı derinleştirerek incelemelerini sürdürüyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Kocaeli Kocaeli 3-sayfa Güncel Kozluk Hukuk Olay Suç

Adalet Bakanı Tunç'tan Engin Polat'ın tahliyesine ilk yorum: Tutuksuz yargılanması suçsuz olduğu anlamına gelmez

Engin Polat'ın tahliyesine Adalet Bakanı'ndan ilk yorum

 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan teğmenlerin kılıçlı yeminine ilk yorum: Bu kılıçları kime çekiyorsunuz?

Kılıç çekerek yemin eden teğmenlere zehir zemberek sözler

 'Kılıçlı yemin' tartışması büyüyor! Özel'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a: Bunu milletimiz affetmez, vazgeçin

Erdoğan'a ateş püskürüp bir de çağrıda bulundu: Vazgeçin
Macron'un 'başbakan' tercihi Fransa'yı karıştırdı! Binlerce kişi sokaklarda

Macron'un son hatası, ülkeyi yangın yerine çevirdi! Binlerce kişi sokaklara döküldü
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Miss Turkey 2024 finalistleri kimler? Miss Turkey Güzellik Yarışması finali ne zaman? Bahar dizisi ne zaman başlıyor? Bahar yeni sezon bölümü hangi tarihte yayınlanacak? Victor Osimhen maskesi ne kadar? Osimhen maskesi nasıl alınır, nereden sipariş verilir? Osimhen neden maske takıyor? Galatasaraylı Victor Osimhen niye maske takıyor, hastalığı nedir? Narin Son Dakika Haberleri: Diyarbakır'da kaybolan Narin bulundu mu? Narin nerede, son durum nedir? Google'da "Binicilik Paralimpik Oyunları" doodle oldu! 7 Eylül Binicilik Paralimpik Oyunları ne zaman? Noter Cumartesi günü açık mı, kapalı mı? 7 Eylül noterler çalışıyor mu? Tarihte bugün ne oldu? 7 Eylül tarihinde dünyada neler oldu? İSKİ BARAJ DOLULUK ORANI 7 EYLÜL | Baraj doluluk oranı seviyesi nedir? İstanbul'da sağanak yağışlar barajları nasıl etkiledi? CANLI ALTIN FİYATLARI | Çeyrek altın, gram altın ne kadar? 7 Eylül altın fiyatları ne kadar oldu? Euro ne kadar, 1 Euro kaç TL? Euro yükseliyor mu? 7 Eylül Euro kaç lira?
title