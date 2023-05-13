Kafe sahibi, iş yerinde öldürüldü

Malatya'da bir kafede işyeri sahibi ile müşteri arasında çıkan silahlı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti.

Malatya'da bir kafede işyeri sahibi ile müşteri arasında çıkan silahlı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti.

Olay, Battalgazi ilçesine bağlı İzzetiye Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre Mücelli Caddesi üzerinde bulunan bir kafede işletme sahibi Onur K. (29) ile müşteriler arasında kavga çıktı. Kavgada pompalı tüfekle müşteriye vurmaya çalışan Onur K.'nın elindeki silah ateş aldı. Sağ koltuk altına isabet alarak yaralanan Onur K. ihbar üzerine olay yerine çağrılan ambulansla Battalgazi Devlet Hastanesi'ne kaldırılırken burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Kafede inceleme yapan ekipler bir adet pompalı tüfek bulurken, olay esnasında kafede bulunan 15 kişi ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

Olayla ilgili başlatılan tahkikat sürüyor. - MALATYA